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İçinde anne ve çocukları bulunan otomobil duvardan böyle uçtu

Kahramanmaraş’ta park halinde iken kendiliğinde hareket eden ve içindeki anne ile 2 çocuğunun bulunduğu otomobil, 3 metrelik duvardan uçtu. Otomobili yakalamaya çalışan sürücüsü de duvardan düşerek belini kırdı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre kaza, 19 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Onikişubat İlçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Anne ve babasının yanına gitmek için evden çıkan Yakup Boztepe (28), evin önünde yokuş aşağı park halinde duran 46 HN 714 plakalı otomobiline önce kucağındaki bebeği F.B’yi bıraktı. Daha sonra eşi Tuğba Boztepe ve küçük çocuğu E.A.B otomobile bindi. Yakup Boztepe elindeki bebek arabasını da otomobilin ön tarafına bıraktıktan sonra kapıyı kapattı. O sırada Boztepe ailesinin içinde bulunduğu otomobil, kendiliğinden hareket etmeye başladı. Otomobili yakalamaya çalışan Yakup Boztepe, araçla birlikte 3 metrelik duvardan düştü. Kaza anı bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, kaza sonrası Tuğba Boztepe ve 2 çocuğu hafif şekilde yaralandı.
 
 
Otomobili yakalayıp durdurmak isterken düşen Yakup Boztepe ise ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Boztepe’nin belinin 2 yerinde kırık olduğu tespit edildi.
 
 
Olay anını anlatan Yakup Boztepe, “Ben o akşam annemlere gidiyordum. Önce çocuğumu otomobile bıraktım, ardından eşim bindi ve ben de bebek arabasını ön koltuğa koydum. O sırada otomobil boşa çıktı ve kendiliğinden hareket etmeye başladı. Herhalde bebek arabası el freninin üzerine geldi. Daha sonra koşarak otomobilimin el frenini çekmeye giderken sol tarafta 3 metrelik duvar olduğu için önce ben düştüm, daha sonra otomobil yere düştü. Belimin 2 yerinde kırık oluştu ve 2 aya kadar ayağa kalkacağımı söylüyor doktor” dedi.
 
Yaşanan kazadan sürücülerin ders çıkarması gerektiğini söyleyen Yakup Boztepe’nin ağabeyi Mehmet Boztepe ise, “Ben olay anında iş yerimde çalışıyordum ve komşular haber edince hemen geldim. Rabbim ailesinin ve kendisinin yüzüne bakmış, beterinden korusun inşallah. Bu tarz yerlerde aracımızı park ederken direksiyonumuzu çevirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu kazadan da ders çıkartmamız gerekiyor” diye konuştu.
 
 

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