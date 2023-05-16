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İçişler duyurdu! Şehit sayısı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan asker sayısının üçe yükseldiğini açıkladı.

16 Mayıs 2023 Salı 14:22 - Güncelleme:
İçişler duyurdu! Şehit sayısı 3'e yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon kapsamında üç jandarmanın şehit olduğunu, bir jandarma personeli ile bir korucunun ağır yaralandığını duyurdu.

Operasyonda üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Operasyon kapsamında ağır yaralı Jandarma personelimiz şehit olmuş, şehit sayımız 3'e yükselmiştir." denildi.

MERSİN'E ATEŞ DÜŞTÜ

Şehitlerden evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Mersinli olduğu öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı kırsal alandaki Ulaş Mahallesi'nde bulunan baba evine şehidin acı haberi ulaştı. İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otçu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer ile birlikte şehidin haberini baba Mehmet, anne Elife Ölmez ve aile bireyleriyle paylaştı. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği evde acı haber sonrası çevreye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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