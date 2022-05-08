Her bölümü merakla beklenen 24 TV Arafta Sorular programını bu haftaki konuğu, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı oldu. Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Çataklı, özellikle göçmen meselesinde girişilen provokasyonlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.



Ayasofya'da çekilen ve çarpıtılan görüntülerden örnek veren Çataklı, " Ülkemizde maalesef her gördüğü esmer tenliyi mülteci zanneden bir anlayışın oluşması için çalışanlar var. Türkiye geçen yıl Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan 4 milyon 512 bin turist geldi. Siz hiç bunların 'turist ya da göçmen olarak' ayırt edildiğini gördünüz mü? Bu coğrafyadan gelen herkese 'göçmen' muamelesi yapmaya eğilimli bir anlayışın hakim olması için çalışıldığını görüyoruz. İslam coğrafyasından Türkiye'ye gelen turistlere yönelik böyle bir algı oluşturulmak isteniyor. Peki neden ayrım yapılmıyor? İçeride bir huzursuzluk çıkararak, bütün sorunların sebebi olarak göçmenleri göstererek, onları şeytanlaştırarak seçimleri etkilemeye dönük bir hazırlık yapılıyor. Ayrıca, Türkiye'nin turizm sektörünü olumsuz etkilemeye çalışıyorlar." dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından satır başları:

Eskiden yalan söylemek yüz kızartıcı bir durumdu. Ama maalesef geldiğimiz aşamada yalan işi sistematik bir hale geldi. Göçmenler üzerinden maalesef çok büyük bir dezenformasyonla karşı karşıya kaldık.

'Sessiz istila' etiketiyle yapılan tüm paylaşımları arkadaşlarımız inceledi. Bu paylaşımların yüzde 42'si bot hesaplar tarafından yapıldı. Bu bot hesapları incelediğimizde de yüzde 31'nin FETÖ yanlısı hesaplar olduğunu gördük.

Ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Kayıtlarımızda, geçici koruma altında olan 3 milyon 762 bin 686 Suriyeli var.

192 ülkeden 1 milyon 417 bin ikametli var. Bunlar düzenli göçmen. Bunların içerisinde öğrenciler var, iş insanları var.

Ülkemizde maalesef her gördüğü esmer tenliyi mülteci zanneden bir anlayış da var.

Kritik başlıklardan bir tanesi de Suriye'de oluşturmaya çalıştığımız güvenli bölge. Bizim orada yanlış adımlar atmamızı isteyen, bizi ona zorlayan bir anlayış var.

Biz bayramda 'gidiş gelişi' kapattık. Gidişi kapatmadık. Şu anda isteyen herkes gönüllü olarak 'ben dönüyorum' dediği zaman zaten dönüyor.