İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti

Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali İlker Gündüzöz ile geldiği ilçede Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İlidi, Ersoy'a ilçede yapılan yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Malazgirt Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, ülkede güvenilir ve sağlıklı bir ortam oluşturduklarını anlattı.

Belediyenin başarılı çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Ersoy, "Demek ki Bulanık'ta istedikten sonra belediyenin parasıyla çok önemli hizmetler yapılabileceğini göstermiş olduk size. Bunca yıldır yapılamayan hizmetlerin niye yapılmadığını böylece göstermiş olduk." dedi.

Şimdiki belediyenin bu kadar hizmeti kendi gelirleriyle yaptığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra madem bu hizmetler bu paralarla yapılabiliyor da madem belediyenin borçlanması olmadan yapılabiliyor da madem tek kaynağa ihtiyaç olmadan yapılabiliyor da öyleyse onca yıldır belediyeye gelen paralar nereye gitti? Bunun hesabını da sorusunu da Bulanıklı hemşehrimin yapmasını arzu ederiz. Belediyede başkanımızı, kaymakamımızı dinlerken en çok dikkatimi çeken şey bu oldu, bu kadar hizmet yapılmış. Elhamdülillah kayda değer bir borcu yoktur. Çok iyi bir şey. Bunu halka anlatmak lazım. Halkın da bilmesi gerekir. Bu toprakların sahibi sizlersiniz."

Bakan Yardımcısı Ersoy ve Vali Gündüzöz, daha sonra ilçede yeni yapılan hükümet konağını gezdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarını inceleyen Ersoy, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yeni binasını gezerek bilgi aldı.

Ersoy ve beraberindekiler, 49 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan, boşaltılarak kütüphaneye dönüştürülen taş binada da incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

Bakan Yardımcısı Ersoy'a ziyaretinde Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Muş İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve kurum amirleri de eşlik etti.