  İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram mesajı: Amacımız ceza değil can güvenliği
İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram mesajı: Amacımız ceza değil can güvenliği

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili kapsamında alınan trafik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerin amacının ceza yazmak değil vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

KÜBRA ŞENAL30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çiftçi, bayramların aile, özlem ve sevdiklerine kavuşma heyecanı olduğunu belirterek, bu anlamlı duyguların ülkenin yollarında taşındığını ifade etti.

"BÜTÜN BU DUYGULAR, BU ÜLKENİN YOLLARINDA TAŞINMAKTADIR"

Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti;

Bayramda Yolları Denetlemiyor, Sizleri Koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ CEZA DEĞİL TEDBİR, BASKI DEĞİL GÜVEN"

Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı; hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil; onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür. Çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır.

  • trafik denetimi
  • yol güvenliği
  • ceza önleme

