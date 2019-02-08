İçişleri Bakanı Soylu: Genç bir erkek çocuğumuzu enkazdan sağ çıkardılar
İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da çöken binaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, '16 yaşındaki gencimizi canlı olarak çıkardık. İsmi cuma namazından sonra açıklanacak' dedi.
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