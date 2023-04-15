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İçişleri Bakanı Soylu AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kandil ne diyor? 'Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz.' diyor. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz.' diyor. Kandil ne diyor? 'AKP ve MHP faşizmini siz bitireceksiniz.' diyor. Neden? Arkalarında Amerika var da onun için.' dedi.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 17:29 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu
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İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Soylu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

AK Parti'nin, 2002'den itibaren büyük devrimlere imza attığını belirten Soylu, çeşitli engellemelere rağmen bu devrimlerin gerçekleştiğini ifade ederek "Yolunun kesilmek istenmesine rağmen, 27 Nisan e-muhtarısına rağmen, Gezi Olaylarında bu ülkeyi alabora etmek istemelerine rağmen, o gün Türkiye'nin üç buçuk-dörttü faizi. Üç buçuk-dörttü enflasyonu. Türkiye'nin en büyük projeleri açıklamıştı. Hepimiz umutlanmıştık, hepimiz geleceğe ümitle bakıyorduk. Geçmişi, o defterleri kapatmanın da hep birlikte büyük bir hazzını, büyük bir onurunu yaşıyorduk." diye konuştu.

Türkiye'yi alabora etmek isteyenlerin, o günden itibaren tam 12 yıldır kendilerini uğraştırdığını dile getiren Soylu, "Tayyip Erdoğan elbette ki iyi bir kaptan olduğu için, milletiyle beraber iyi bir birliktelik oluşturduğu için, bu itimadı ve güveni telkin ettiği için buradan elbette ki rotayı şaşırtmadı." ifadesini kullandı.

Soylu şunları kaydetti:

"HDP'nin cumhurbaşkanı adayı var mı? Kılıçdaroğlu cevap versin. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bu açık değil mi? O kendini saf zannetsin. Millet her şeyi biliyor. Kandil ne diyor? 'Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz.' diyor. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz.' diyor. Kandil ne diyor? 'AKP ve MHP faşizmini siz bitireceksiniz.' diyor. Neden? Arkalarında Amerika var da onun için. Peki Şimdi ne yapmak istiyorlar? İktidara ortak olmak istiyorlar. Olacaklar mı? Allah korusun.

Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı sorunların tamamen büyütülmesi fırsatını bu millet onlara vermeyecek. Buna inancım tam. Onun için kıymetli dava arkadaşlarım, 14 Mayıs'a az bir zaman dilimi kaldı. Yaklaşık 29 gün kaldı. Devriminizi devam ettirin. Benim size söyleyeceğim olur. Tayyip Erdoğan'ın emaneti millettedir. Dün Diyarbakır Meydanı'nda söyledim. Tayyip Erdoğan size emanettir. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan değildir sadece. Huzurdur, emniyettir, gelişmedir, kardeşliktir, dünyada haykırılan adil sözdür. Gelecek nesillerimiz ambargo altında olmayacak ve tam bağımsız bir Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız ne yaparlarsa yapsınlar."

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