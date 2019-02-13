İçişleri Bakanı Soylu: ABD yanlış bir iş yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

İşte Soylu'nun konuşmasından satır başları;

Bizim çocukluğumuzda hep, "Doğu'nun ve Güneydoğu'nun bir makus tarihi var ve bu tarih yenilemez. Bunun için orada üniversite olmaz, orada yol olmaz, orada insanlar çocuklarını okula gönderemez. Onun için bu insanları terör örgütü istismar eder, bu böyle sürüp gider." deniyordu ve gazeteler sürekli bunu yazıyordu. Türkiye'de birçok şey yapıldı, ve bana göre Türkiye Doğu ve Güneydoğu'nun makus tarihini yendi. 81 ilde üniversite var. Şırnak'ta da var Hakkari'de de var. İlçelerin ölçütlerine baktığımızda Doğu ile Batı arasında hiçbir fark yok. Tunceli'de 2019'da otellerde yer bulunamıyor şu anda. Doğu Ekspresinde torpille bilet almak için sıraya giriyor insanlar.

Dağlarda özellikle 90 ve 2000 arasında 15 bin terörist vardı. Biz kışa girmeden evvel terörist mevcudu 700-750 civarındaydı. Tabi bir kısmı İran tarafında da geçmiş. Geçen sene bu hafta 50'nin üzerinde terörist görülmesi vardı. Bu sene yalnızca 1 adet var. Bir taraftan İHA'lar bir taraftan Jandarma operasyonları olağanüstü konsantrasyonla çalıştılar.

Arkadaşlarımız bu işin ilmini yapmış durumdalar. Şu anda Türkiye'de 1000'e yakın terörist ailesiyle arkadaşlarımız görüşüyorlar. Dağda rehin alınan çocukların ailelerine teslim edilmesini sağlıyorlar. 2017'de 135, 2018'de 165 ve 2019'un bu kısmına kadar 20 çocuk ikna metoduyla ailelerine kavuştular.

Doğu ve Güney Doğu'daki terör örgütlerinin tepe yöneticisi PKK'dır. MLKP, MKP, DHKP-C'nin başı PKK'dır. ABD yanlış bir iş yaptı, Avrupa da buna sessiz kaldı. PKK, Suriye-Irak hattını terör laboratuvarına çevirdi.

Ayrıntılar geliyor...