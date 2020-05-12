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İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Sivilleri katleden iki terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu: 'Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha az önce etkisiz hale getirildi.'

AA12 Mayıs 2020 Salı 19:52 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 20:12
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 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin üçünün geçen hafta etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, "Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla da teröristlerin Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İHA tarafından tespit edildiği ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgede, jandarma ve polis özel harekat birliklerince operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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