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İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Türkiye'deki en üst düzey terörist sarı torbada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu, Kırmızı Kategori'de aranan 'Leyla Amed' kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

11 Mart 2023 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Türkiye'deki en üst düzey terörist sarı torbada
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu, Kırmızı Kategori'de aranan "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu'nun Twitter paylaşımı şöyle;

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