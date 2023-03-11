İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Türkiye'deki en üst düzey terörist sarı torbada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu, Kırmızı Kategori'de aranan "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakan Soylu'nun Twitter paylaşımı şöyle;
Durmak yok❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 11, 2023
Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan;
✍️Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya
SARI TORBADA
Kahraman Jandarma'mıza tebrikler ���� pic.twitter.com/WGXPNheASH