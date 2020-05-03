Bakan Soylu'dan, 'sosyal mesafe' uyarısı: Rehavete kapılmayalım

Bakan Soylu, Twitter hesabından sosyal mesafe ile ilgili uyarıda bulundu. Soylu, "Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.
Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 3, 2020
Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım.
Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim.