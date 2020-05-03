Bakan Soylu'dan, 'sosyal mesafe' uyarısı: Rehavete kapılmayalım

DHA 03 Mayıs 2020 Pazar 22:35 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 22:38

Bakan Soylu, Twitter hesabından sosyal mesafe ile ilgili uyarıda bulundu. Soylu, "Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir.

Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım.



Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 3, 2020



