İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyum atanan HDP’li belediyelere ilişkin olarak hükümeti “Kenan Evren’in darbe döneminde bile bunlar olmadı” şeklindeki sözlerine cevap verdi. Soylu, Türkiye’nin kritik bir eşikten geçerken, terörle mücadele konusunda amansız bir mücadele sürdürülürken herkesin hesabını iyi yapması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunarak “Çok açık söylüyorum. CHP terör ve destekçilerinin değil, demokrasinin yanında yer almalı” diyen Soylu, şöyle konuştu: Bugünkü yaşadığımız süreç demokrasinin turnusol kâğıdıdır. Kim ne pozisyon alacaksa, kim ne söyleyecekse tüm bunlar tarihi kayıtlara geçecek ve vicdanlarda muhasebe edilecek.

ÖNCE BATI’YA BAKSINLAR

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere sürekli Batı demokrasisini örnek verenlerin, Batı ülkelerinin demokrasisini korumak için neler yaptıklarına da bakmak zorunda olduğunu da ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katalonya örneğindeki gibi İspanya’nın iktidar ve muhalefetiyle aldığı tavrın gözden kaçırılmaması gerektiğini özellikle altını çizdi. Bakan Soylu, kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen alınan kayyum kararının eleştirilmesi üzerine de “Yargı kararı beklenirken devletin bekası açısında telafisi mümkün olmayan hataların oluşması durumunda bunun hesabını kim verecek? Terör ve destekçilerinin dışında ben bunu göze alırım diyen varsa ortaya çıksın biz de görelim” diye sordu.

Örgüt sahte kimlikle terörist gönderiyor

Sınır bölgelerde güvenliği esas aldıklarını anlatan Soylu “Sadece radikal cihatçılar değil, aynı zamanda PKK, PYD... PKK ve PYD yaklaşık 5 bin civarında kişiyi Suriyeli kimliğiyle Türkiye’ye sokmak istiyor. Iraklı kimliği yaparak Türkiye’ye sokmak istiyor. Özellikle oradaki PYD’lilerden, Suriye kimlikli PYD’lilerden kriminal olmamış, bizim tespit edemeyeceğimiz kişileri Türkiye’ye sokmak istiyor. Birçok tehdit var da burada sizi ürkütmeyeyim” diye konuştu.