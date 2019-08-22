30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7289
  • 6,3623
  • 275.687
  • 95522.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na açık çağrı: Terörün değil demokrasinin yanında yer alın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kayyum eleştirilerine İçişleri Bakanı Soylu’dan sert cevap geldi. Kılıçdaroğlu’na açıkça çağrıda bulunan Bakan Soylu “Terör ve destekçilerinin değil, demokrasinin yanında yer alın” dedi.

  • lMELİK YİĞİTEL
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyum atanan HDP’li belediyelere ilişkin olarak hükümeti “Kenan Evren’in darbe döneminde bile bunlar olmadı” şeklindeki sözlerine cevap verdi. Soylu, Türkiye’nin kritik bir eşikten geçerken, terörle mücadele konusunda amansız bir mücadele sürdürülürken herkesin hesabını iyi yapması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunarak “Çok açık söylüyorum. CHP terör ve destekçilerinin değil, demokrasinin yanında yer almalı” diyen Soylu, şöyle konuştu: Bugünkü yaşadığımız süreç demokrasinin turnusol kâğıdıdır. Kim ne pozisyon alacaksa, kim ne söyleyecekse tüm bunlar tarihi kayıtlara geçecek ve vicdanlarda muhasebe edilecek. 

ÖNCE BATI’YA BAKSINLAR 

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere sürekli Batı demokrasisini örnek verenlerin, Batı ülkelerinin demokrasisini korumak için neler yaptıklarına da bakmak zorunda olduğunu da ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katalonya örneğindeki gibi İspanya’nın iktidar ve muhalefetiyle aldığı tavrın gözden kaçırılmaması gerektiğini özellikle altını çizdi. Bakan Soylu, kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen alınan kayyum kararının eleştirilmesi üzerine de “Yargı kararı beklenirken devletin bekası açısında telafisi mümkün olmayan hataların oluşması durumunda bunun hesabını kim verecek? Terör ve destekçilerinin dışında ben bunu göze alırım diyen varsa ortaya çıksın biz de görelim” diye sordu.

Örgüt sahte kimlikle terörist gönderiyor

Sınır bölgelerde güvenliği esas aldıklarını anlatan Soylu “Sadece radikal cihatçılar değil, aynı zamanda PKK, PYD... PKK ve PYD yaklaşık 5 bin civarında kişiyi Suriyeli kimliğiyle Türkiye’ye sokmak istiyor. Iraklı kimliği yaparak Türkiye’ye sokmak istiyor. Özellikle oradaki PYD’lilerden, Suriye kimlikli PYD’lilerden kriminal olmamış, bizim tespit edemeyeceğimiz kişileri Türkiye’ye sokmak istiyor. Birçok tehdit var da burada sizi ürkütmeyeyim” diye konuştu. 

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bülent Arınç: Bir siyasi partinin sloganı olarak görmemek lazım

Bülent Arınç: Bir siyasi partinin sloganı olarak görmemek lazım

'Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz'

'Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz'

Yanlışlıkla şarkısını milyonlar dinledi

Yanlışlıkla şarkısını milyonlar dinledi

Tepki çekecek 'süresiz gözaltı' kararı

Tepki çekecek 'süresiz gözaltı' kararı

Bakan Varank: 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum

Bakan Varank: 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum

Barınakta 'hayvanların öldürüldüğü' iddiasına soruşturma

Barınakta 'hayvanların öldürüldüğü' iddiasına soruşturma

Trump 'absürt'e kızdı: Bize sadece hayır diyebilirlerdi

Trump 'absürt'e kızdı: Bize sadece hayır diyebilirlerdi

WhatsApp'ta yeni dönem

WhatsApp'ta yeni dönem
 

POPÜLER HABERLER

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon!

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon!

Türkiye'nin sınırında! Kazılar yeniden başladı

Türkiye'nin sınırında! Kazılar yeniden başladı

146 yıldır görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

146 yıldır görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA