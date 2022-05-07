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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'yaya öncelikli trafik' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümlerinin 1810'dan 1186'ya düştüğünü belirterek, 'Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz' dedi.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki Trafik Haftası temasının "Yaya Trafiği" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2021'de trafik ölümlerinin dörtte biri yaya ölümleri ve bu ölümlerin yüzde 58'i maalesef yaya kaynaklı. Yaya öncelikli trafikle, son 5 yılda yaya ölümleri 1810'dan 1186'ya düştü. Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz."

Soylu, paylaşımında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" görsellerine de yer verdi.

Görsellerle yayaların trafikte güvenli şekilde yürümek için "Yaya yolunda ilerle", "Görünür ol", "Trafik ışıklarını takip et", "Yaya geçidi kullan" ve "Yola odaklan" kurallarına uyması isteniyor.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Trafik Haftası
  • yaya önceliği

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