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Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor

İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada 'Göçük altındaki iki vatandaşımızın sesini duyduk' dedi.

25.01.2020  22:55 - Güncelleme: 25.01.2020  23:02

Arama kurtarma görevlisinin enkaz altındaki bir depremzedeyle görüşme anı

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