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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor' dedi.

19 Ocak 2024 Cuma 02:52 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor
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İçişleri Bakanı Bakan Yerlikaya, X sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, X hesabından paylaştığı mesajda "Türkiye yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor" diyerek şunları vurguladı:

Ve ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğu başlıyor.

Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor.

#GururDuyTürkiye

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