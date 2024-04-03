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İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı yapacak

İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 Lisans, Ön lisans ve Lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapacak. Toplam 1608 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

DHA3 Nisan 2024 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı yapacak
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İçişleri Bakanlığı, bakanlık merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre;

- 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

- Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

- İçişleri Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama Personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacaktır.

Sınav ilanı Resmi Gazete ile Bakanlığımız ve Valilikler internet sayfalarında yayınlanmaktadır. "

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