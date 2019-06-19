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İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı. 
 

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