İçişleri Bakanlığı: Biri terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka-3' operasyonu çerçevesinde Bitlis'in Yanıkkaya kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birsinin turuncu kategoride yer aldığı belirtilerek şunlar denildi:

"Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk İlçesi Yanıkkaya kırsalında 09 Ağustos 2022 günü J-İHA- J-SİHA destekli olarak JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda; biri Terör Arananlar Listesi'nde "TURUNCU" Kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."