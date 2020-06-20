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İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Bitlis Tatvan kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

20 Haziran 2020 Cumartesi 12:16 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 12:16
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