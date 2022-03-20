İçişleri Bakanlığı, çeşitli suçlardan aranan 1126 kişi yakalandı

IHA 20 Mart 2022 Pazar 11:35 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 12:05

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

DENETİMLERE 50 BİN 729 PERSONEL KATILDI



Türkiye genelinde 12 bin 709 karma ekip, 220 detektör köpek ve 50 bin 729 personelin katılımı ile yapılan uygulamalarda; bin 126 aranan şahıs yakalandı, 57 şahıs gözaltına alındı, 229 şahsa idari ve 141 şahsa adli olmak üzere toplam 370 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada, 167 bin 432 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde 4 bin 438 araca idari para cezası uygulandı, 656 araç trafikten men edildi, 24 aranan araç yakalandı. 20 bin 102 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 10 iş yerine idari, 38 iş yerine adli olmak üzere toplam 48 iş yerine işlem yapıldı. Uygulamada, 15 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 188 mermi/av tüfeği kartuşu, 7 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1.250 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.