İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Erzincan Kemah ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- DHA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı´nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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