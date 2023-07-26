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İçişleri Bakanlığı: Sansasyonel eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen 2 terör örgütü PKK/KCK mensubunun yakalandığını bildirdi.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı: Sansasyonel eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerinin, İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları öğrenilen PKK/KCK terör örgütü mensubu Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo'yu yakaladığı kaydedildi.

2011'de Suriye'nin Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösteren PKK/KCK'lı terörist Fatıma Al Musa'nın, aynı yıl 25 kişilik örgüt mensubuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi alarak Kandil bölgesine geçiş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Kandil'de 5 yıla yakın faaliyet gösteren ve patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler alan Al Musa'nın, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Hakkari Şemdinli'de faaliyet gösterdikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlar, yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil'e dönen Al Musa'nın, 2017'de Irak'ın kuzeyinden Afrin bölgesine, oradan da yasa dışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğunun belirlendiği anlatıldı.

PKK/KCK terör örgütü mensubu Velat Jamo'nun ise 2012-2013 yılları arasında Afrin bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem sözde bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, daha sonra İstanbul'a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Başakşehir'de yakalanan 2 teröristin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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