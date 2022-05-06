İçişleri Bakanlığı: İtibarsızlaştırma operasyonu ile karşı karşıyayız

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor." dedi.

Çataklı, "Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir. 2017 yılından bu tarafa Türkiye'de kayıt altındaki, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır. Bu sayının 122 bini iki yıldır pasif kayıttır." diye konuştu.

Çataklı, "Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır. 1 milyon 417 bin 997 kişi ülkemizde ikamet izin ile bulunan düzenli göçmenlerdir. İdlib, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 6 milyon, sınırın İran tarafında da 2 milyon olmak üzere toplam 8 milyon göçmen stabil halde tutulmuştur." açıklamasında bulundu.

Çataklı, "Son 5 yılda toplam 2 milyon 602 bin 925 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir." dedi.

Çataklı, "Sokakta gördüğümüz her esmer tenli insanı kaçak göçmen nitelemek, bunun üzerinden algı oluşturmak, paniğe sebep olmak doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Çataklı, "Sessiz istila etiketi altında paylaşım yapan hesapların yüzde 41.54'ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu görüyoruz." dedi.

Çataklı, "Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka birşey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31'inin FETÖ yanlısı, yüzde 12'sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz." diye konuştu.