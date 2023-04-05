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Güncel

Mart ayında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9'u teslim olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, mart ayında icra edilen terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9'unun ölü, 9'unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin kırmızı, 1'inin yeşil, 1'inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.

5 Nisan 2023 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Mart ayında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9'u teslim olarak ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, mart ayında icra edilen terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9'unun ölü, 9'unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin kırmızı, 1'inin yeşil, 1'inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, siber terör suçlarıyla mücadele çerçevesinde mart ayında 22 bin 282 hesabın incelendiğini, 9 bin 934 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, 211 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: "Düzensiz göç ile mücadele kapsamında mart ayında; 2 bin 614'ü denizlerde olmak üzere; toplam 12 bin 248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalanmıştır."

İçişleri Bakanlığı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 549 bin 407 olduğunu açıkladı.

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