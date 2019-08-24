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İçişleri Bakanlığı: Siirt kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timleri operasyon icra etti. 
 
Gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
 
Bölgede operasyonlar devam ediyor. 
 
(TRT Haber)

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