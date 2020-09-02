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  • İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 'Şırnak'ta 3 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı 144'e yükseldi.'

02 Eylül 2020 Çarşamba 09:09 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 09:15
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