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  • İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye işlem yapıldı
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İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığınca, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 09:13 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:14
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