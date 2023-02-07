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İçişleri Bakanlığı tarafından deprem bölgesine binlerce personel görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlere yönelik çalışmalarda 37 bin 960 personelin görevlendirildiğini bildirdi.

AA7 Şubat 2023 Salı 16:14 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı tarafından deprem bölgesine binlerce personel görevlendirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerinde 893'ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 6 bin 183 polis, 1536 AFAD çalışanı, 296 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel Harekat (JÖAK), 17 bin jandarma personeli, 7 bin 510 gönüllü ve 5 bin 219 güvenlik korucusu görevlendirildi.

Çalışmalara katılan 37 bin 960 personel dışında bölgeye sevkiyat sürerken, çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakam da deprem bölgelerinde görev yapıyor.

Personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi, 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 26 Jandarma Genel Komutanlığı hava aracı da bölgeye gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 2 mobil mutfak tırı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 2 mobil mutfak tırı ve 1 mobil fırı da bölgeye sevk edildi.

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