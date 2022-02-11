İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2022 Cuma / 10 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı uzmanları Kırgızistan kolluk kuvvetlerine eğitim verdi
Güncel

İçişleri Bakanlığı uzmanları Kırgızistan kolluk kuvvetlerine eğitim verdi

Türkiye İçişleri Bakanlığı uzmanları, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı kolluk kuvvetlerine eğitim verdi.

AA11 Şubat 2022 Cuma 11:34 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 11:44
ABONE OL

Başkent Bişkek'te Şumkar Özel Kuvvetler Alayı'nda düzenlenen 10 günlük kursa, Şumkar Özel Kuvvetleri, iç kuvvetler, güvenlik hizmetleri, devriye polisi, ilçe kolluk kuvvetleri ve polis akademisi mensupları katıldı.

Kırgız kolluk kuvvetlerine kitlesel gösterilerin önlenmesi, emniyet ve güvenliğin sağlanması, özel amaçlı araçların doğru ve verimli kullanılmasına yönelik taktik tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla eğitim verildi.

Katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi.

Türk uzmanlar, deneyimlerini İçişleri Bakanlığı Cumhuriyet Eğitim Merkezi ile de paylaştı.

Kırgızistan ve Türkiye içişleri bakanları arasında imzalanan anlaşma, Kırgız kolluk kuvvetlerinin görevlerini zamanında, doğru ve kusursuz bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmayı ve iş verimini artırmayı amaçlıyor.

  • İçişleri Bakanlığı uzmanları
  • Kırgızistan kolluk kuvvetleri
  • eğitim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.