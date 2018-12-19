Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda rekor sayıya ulaşıldı

İçişleri Bakanlığından bugün 132 bin 674 vatandaşın pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda bulunarak, bu alanda rekora sayıya ulaştığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, pasaport, kimlik, ehliyet gibi üç belge tipinde 19 Aralık için günlük başvuru sayısının 132 bin 674 olduğu belirtildi.

Sadece sürücü belgesi için yapılan başvuru saysının 30 bin 245 olduğu kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Görüntüleri ilk kez paylaştı

Görüntüleri ilk kez paylaştı

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Fenerbahçe'de büyük operasyon

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA