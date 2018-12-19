Pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda rekor sayıya ulaşıldı

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, pasaport, kimlik, ehliyet gibi üç belge tipinde 19 Aralık için günlük başvuru sayısının 132 bin 674 olduğu belirtildi.
Sadece sürücü belgesi için yapılan başvuru saysının 30 bin 245 olduğu kaydedildi.
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