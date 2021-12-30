İçişleri Bakanlığından ''Güven Huzur'' uygulaması

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı 'Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildiğini, çeşitli suçlardan aranan 1072 kişi yakalandığını ve 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ele geçirildiğini açıkladı.
DHA30 Aralık 2021 Perşembe 10:35 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 10:35
İçişleri Bakanlığı, yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı 'Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildiğini, çeşitli suçlardan aranan 1072 kişi yakalandığını ve 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ele geçirildiğini açıkladı.