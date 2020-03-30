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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır.' denildi.

30 Mart 2020 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:31
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 30.03.2020 günü saat 15.15 itibarı ile Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır.

Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki; 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır.

Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır.

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