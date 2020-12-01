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İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs denetimi açıklaması

İçişleri Bakanlığı: '4 gün boyunca 80 bin 637 personelin görev aldığı, 24 bin 695 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 168 pazaryeri kontrol edildi, tedbirlere uymayan 557 pazaryeri esnafına idari para cezası uygulandı. 5 pazaryeri esnafı hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.'

01 Aralık 2020 Salı 09:35 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 09:36
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İçişleri Bakanlığı: "4 gün boyunca 80 bin 637 personelin görev aldığı, 24 bin 695 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 168 pazaryeri kontrol edildi, tedbirlere uymayan 557 pazaryeri esnafına idari para cezası uygulandı. 5 pazaryeri esnafı hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu."

İçişleri Bakanlığı: "Yapılan denetimlerde maske takılması zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18 bin 747 kişiye idari para cezası verildi. Maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu."

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