İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

09 Mayıs 2021 Pazar 17:46 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 18:06

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, ülkenin huzuru ve güvenliği için, hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını, kararlılıkla ve sorumlulukla seferber etmektedir. Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir" denildi.

Açıklamada operasyonlar hakkında bilgi verilirken, "15 Temmuz sonrasında 1.738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8.414'ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304'ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır.

Güvenlik güçlerimizin ağır saha baskısı karşısında, bu yapılara mensup kişiler, dönem dönem "örtüleme yöntemi" olarak adlandırdığımız bir yöntemle kamuoyuna "faaliyetlerinden uzaklaştığı" izlenimini vermek isterler. Ancak bu konudaki hedeflerimizi ısrarlı takibimiz, bu örtüleme adımlarına rağmen devam eder.

Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla "iş insanıyım, bu işlerden çekildim" demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür.

Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır.

Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir.

Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu,

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."