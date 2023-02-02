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İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda 30 büyükşehirde yatırım plan ve hedefler görüşüldü

İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda 30 büyükşehirde eş zamanlı düzenlenen toplantılarda, geçen yılın kamu hizmetleri değerlendirildi ve bu yılın yatırım plan ve hedefleri ele alındı.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 16:43 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda 30 büyükşehirde yatırım plan ve hedefler görüşüldü
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 büyükşehirde valiler ve kaymakamların başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, belediye başkanları, muhtarlar, ticaret ve ziraat odası başkanları ile esnaf ve sanatkarların katılımıyla eş zamanlı toplantılar düzenlendi.

Toplantılarda özellikle muhtarların talepleri dinlenilerek ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması kararları alındı.

Geçen yılın kamu hizmetlerinin değerlendirildiği, 2023 yılı yatırım plan ve hedeflerinin görüşüldüğü toplantılar ile vatandaşların hizmetlere erişiminin sürekli en üst seviyede tutulması amaçlanıyor.

Bakanlık koordinasyonundaki toplantılar gelecek günlerde diğer illerde de düzenlenecek.

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