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İçişleri tarih verip duyurdu: Müjdeli haberi vereceğiz

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, hava destekli Eren Abluka Sonbahar-Kış-17 Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu ile Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde terörist kalmadığını bildirdi. Ersoy, 'Allah'ın izniyle 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, dağlarında tek bir terörist kalmamıştır müjdesini paylaşacağız.' dedi.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
İçişleri tarih verip duyurdu: Müjdeli haberi vereceğiz
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Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'ndaki (GAMER) Jandarma Harekat Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Ersoy, terörle mücadele kapsamında Kıran, Kapan, Yıldırım, Eren ve Eren Abluka operasyonlarının yapıldığını hatırlatarak, bu sayede ülke içerisindeki terörist sayısının 100'lü rakamlara kadar düşürüldüğünü söyledi.

Son olarak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde Eren Abluka Sonbahar-Kış-17 Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nun başlatıldığını belirten Ersoy, bu kapsamda 7'si ölü, 1'i sağ olmak üzere 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsattı.

Mehmet Ersoy, Amanoslar ve Tendürek Dağı gibi Cudi Dağı'nın da teröristlerden temizlendiğini ifade ederek, "Bundan sonra da aynı kararlılık, hassasiyet ve duyarlılıkla sınırlarımızın içinde 29 Ekim 2023 tarihine kadar, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken tek bir terörist kalmama hedefimizi gerçekleştirmek adına Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve kahraman korucularımızın yoğun emekleri, gayretleriyle bu mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

- "2023'TE TÜRKİYE İÇERİSİNDE, DAĞLARINDA TEK BİR TERÖRİST KALMAMIŞTIR MÜJDESİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

Operasyonlara, Kara Kuvvetleri Komutanlığının Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Ersoy, "Gerek teknolojik imkan ve kabiliyetlerimiz gerek kuvvetlerimizin bugüne kadar elde ettiği tecrübeler gerekse istihbarat unsurlarımızın tamamının yoğun çalışmasıyla tam bir uyum, işbirliği ve koordinasyon içinde, Allah'ın izniyle 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, dağlarında tek bir terörist kalmamıştır müjdesini paylaşacağız." diye konuştu.

- "ŞU AN İÇİN CUDİ DAĞI'NDA BARINAN TERÖRİST YOK"

Ersoy, "Cudi Dağı, teröristlerden tamamen temizlendi mi?" sorusuna, "Cudi Dağı'nı temizledik. 'Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz.' dediğimiz 8 terörist vardı, bu 8 teröristi temizledik. Cudi Dağı'nın, teröristlerin kullandığı Tuşimiya bölgesinde barınan 8 teröristi temizledik. Şu an için Cudi Dağı'nda barınan terörist yok." yanıtını verdi.

- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-17 Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirdiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Atak helikopterlerinin, bu operasyonda ilk kez gerçekleştirdiği, sarp yamaçlarda havada hareketsiz kalarak teröristleri ateş altına aldığı anlar da yer aldı.

Bakanlık, operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 9 mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca 40 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 M-16 piyade tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar, tabanca, 13 piyade tüfeği şarjörü, 21 bin 285 biksi makinalı tüfek mühimmatı, 19 el bombası, 2 silah üstü termal kamera, 3 el dürbünü, gece görüş dürbünü, 9 EYP, 2 telsiz ile 400 kilogram gıda malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

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