İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı önemli açıklamalarda bulundu. Çataklı'nın açıklamasından satır başları:

"2019 Temmuz ayında 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı

Temmuz ayında 17'si üst düzey olmak üzere 265 terörist etkisiz hale getirildi.

Temmuz ayında 5 bin 409'u denizlerde olmak üzere toplam 47 bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 766 organizatör gözaltına alındı.