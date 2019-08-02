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İçişleri: Temmuz'da 17'si üst düzey olmak üzere 265 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 'Temmuz ayında 17'si üst düzey olmak üzere 265 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı önemli açıklamalarda bulundu. Çataklı'nın açıklamasından satır başları:

"2019 Temmuz ayında 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı

Temmuz ayında 17'si üst düzey olmak üzere 265 terörist etkisiz hale getirildi.

Temmuz ayında 5 bin 409'u denizlerde olmak üzere toplam 47 bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 766 organizatör gözaltına alındı.

 

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