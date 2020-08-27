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İçişleri: Terör örgütünce öldüğü açıklanan bir terörist ikna yolu ile teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünce öldüğü açıklanan bir terörist ikna yolu ile Jandarmaya teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140'a yükseldi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 13:49 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:49
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İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünce öldüğü açıklanan bir terörist ikna yolu ile Jandarmaya teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140’a yükseldi. 

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