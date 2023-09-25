ICYF Başkanı Taha Ayhan, BM Genel Kurulu yan etkinliğinde konuştu: Daha iyi ve Daha Refah Bir Dünya İçin gençlerin Gücüne İnanıyoruz

Dünyanın zirvesinin bir araya geldiği BM Genel Kurulu 78. Oturumu görüşmelerinde "sürdürülebilirlik" ve "daha iyi bir dünya" başlıklarında görüşmeler yapılırken ICYF Başkanı Taha Ayhan da uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir dizi etkinliğe katıldı. 18 Eylül'de "Yenilikçi Ortaklıklar Yoluyla Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması" oturumunda konuşmacı olan Taha Ayhan, 19 Eylül'de de "İklim Hareketinde Gençlerin Merkezi Rolü ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Taahhütlerinin Hızlandırılması" başlıklı oturumda gençler için daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe ulaşmak amacıyla acil olarak küresel sorunlarda işbirliği geliştirilmesi çağrısında bulundu.



Taha Ayhan, 20 Eylül'de de gençlere yönelik olarak gençlerin uluslararası başarılarını ve deneyimlerini paylaştığı oturuma katıldı.

ICYF Başkanı Ayhan, 21 Eylül'de ise BM Genel Kurulu'nun yan etkinliği olarak ICYF, Dinler İçin Barış ve Uluslararası İşbirliği Örgütü ve Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi işbirliğiyle düzenlenen "Herkes İçin Sürdürülebilir Bir Geleceğe Ulaşmak İçin İnanç Perspektifinden Irkçılığın Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına Gençlerin Katılımı" başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

"IRKÇILIK SINIR TANIMAYAN BİR SALGINDIR"



Ayhan burada yaptığı konuşmada ırkçılığın sınır tanımayan bir salgın olduğunu, her yaştan, kültürden, etnik kökenden, inançtan ve kökenden bireyleri etkilediğini belirterek, bunun BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 17 maddesinin gerçekleştirilmesindeki yolu tıkadığını söyledi. Covid-19 salgınıyla birlikte bu sorunun daha da arttığına dikkat çeken Ayhan, şöyle konuştu:

"Bu zorlu zamanlarda gençlerin, olumlu değişimin arkasındaki itici güç olduğu ortaya çıktı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek ve ırkçılığı ortadan kaldırmaya yönelik önemli adımlar atmak için gençlerimizi harekete geçirmek zorunludur. Adaletin asil değerlerine bağlı, değişimin güçlü temsilcileri olarak ortaya çıkan genç neslimizin doğasında var olan olağanüstü potansiyeli tanımalıyız. Biz ICYF olarak, barış kültürünü, kapsayıcılığı ve tüm kültürlere ve inançlara saygıyı teşvik eden eylemlere gençlerin aktif olarak katılımını önemsiyoruz. Bunun için de ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gençlerin öncülüğünde dikkate değer kampanyalar düzenliyoruz. Bu kampanyalar, farkındalığı artırmak ve hoşgörüyü geliştirmek için sosyal medyanın, sanatın ve toplumsal desteğin gücünü birleştiriyor. Genç savunucularımız seslerini duyurmak, kişisel hikayelerini paylaşmak ve ırkçılık karşıtı girişimlere destek sağlamak için dijital platformları kullanıyor. Sanat, müzik ve sözlü ifadeler de dahil olmak üzere yaratıcı ifadeler aracılığıyla, farklı kitlelerle etkileşime geçiyor, stereotiplere meydan okuyor ve anlayışı geliştiriyorlar."

ICYF'in gençlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde politika tartışmalarına katılımı için de bir dizi etkinlik düzenlediğini anlatan Ayhan, gençleri kendi topluluklarında ırkçılıkla mücadele etmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlayan atölye çalışmaları ve eğitim oturumları düzenlediklerini de aktardı.

"IRKÇILIKLA MÜCADELEDE KOLEKTİF ÇABA ÖNEMLİ"



ICYF Başkanı Taha Ayhan'ın son yıllarda ırkçılığın giderek arttığını, Yüce Kuran'ı Kerim'in yakıldığını, Filistin'e saldırıların devam ettiğini belirterek, "Yıllardır halen çözülemeyen sorunlar var. Bu sorunların el ele verilerek çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.

Irkçılıkla mücadelede kolektif çabanın önemini vurgulayan Taha Ayhan, "ICYF olarak bu küresel sorunu etkili bir şekilde ele almak için diğer STK'lar, inanç liderleri ve hükümetlerle aktif olarak ortaklıklar kurmaktayız. Diyalog ve barış içinde bir arada yaşamayı geliştirmek için tüm inanç topluluklarıyla el ele çalışmalar yapmaya kararlıyız. Taahhüdümüz, herkes için daha iyi ve daha refah bir dünya elde etmeye kadar uzanıyor. Gençlerin öncülüğündeki kampanyalarımız, politika tartışmalarımız, koalisyonlarımız, yayınlarımız, çalıştaylarımız ve ırkçılıkla etkili bir şekilde mücadele etmeye yönelik kolektif çabalarımızın da gösterdiği gibi, anlamlı gençlik katılımının gücüne kesinlikle inanıyoruz" dedi.