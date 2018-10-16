İdlib’deki ateşkes Katil Esed'i rahatsız etti

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de sağlanan mutabakat çerçevesinde, Suriyeli askeri muhalifler, İdlib’deki ateşkes hattından ağır silahlarının büyük bir kısmını çekti.

Kentteki en büyük rejim karşıtı silahlı grup olan Tahrir-el Şam da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, anlaşmaya uyacağını açıkladı. Türkiye’nin büyük çabalarıyla gelinen nokta Esed rejimini rahatsız etti. Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ‘Soçi Mutabakatı’nın uygulanmaması halinde rejim ordusunun İdlib’i terörden temizlemek için hazır olduğunu’ söyledi.

ORTAKLIK BOZULDU

Muallim, “İdlib'den sonra hedefimiz Fırat'ın doğusu” diyerek Şam’daki görüşmelerde anlaşmazlık yaşadığı terör örgütü PKK/YPG’ye de gözdağı vermeye çalıştı.

(Güneş)