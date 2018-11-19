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İdlib'e beton blok ve konteyner sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri´nin (TSK), İdlib´de bulunan gözlem noktalarına beton blok ve konteyner sevkiyatı devam ediyor.

  • DHA
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Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan şantiyede imal edilen beton bloklar daha sonra TIR´lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Beton bloklar buradan İdlib´de TSK´ya ait gözlem noktalarının güçlendirilmesi amacıyla bölgeye gönderildi.
 

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