İdlib'e yönelik hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Cisir eş Şuğur ilçesine düzenlenen saldırı sonrasında arama-kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibinin bir savaş uçağı tarafından hedef alındığını söyledi.

Hac Yusuf, saldırıda biri sivil savunma gönüllüsü 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 sivil savunma gönüllüsünün ağır yaralandığını ifade etti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçağının Cisir eş Suğur ilçesine saldırı düzenlediği kaydedildi.

Rejim güçlerinin saldırıları sürüyor

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların da İdlib'in Han Şeyhun, Serakib'in ilçeleri, Maarşurin, El Naciyye, Tel Mennis ve Der El Şarki köyleri, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine yönelik topçu saldırıları sabah saatlerinden beri sürüyor.

Öte yandan, Esed rejimine ait savaş uçaklarının da akşam saatlerinde hava saldırılarına başladığı belirtildi.

Gün içinde düzenlenen kara saldırılarında bir kişi ölmüştü. Son hava saldırısının ardından bugün içinde 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 116 sivil hayatını kaybetti, 342'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.