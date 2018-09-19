İdlib'in silahsızlanmasına ilişkin yol haritası belirlendi

Yol haritasını belirlemek için iki tarafın genelkurmay karargâhları, harekât başkanlıkları ve istihbarat teşkilatlarından oluşan yetkililer kısa süre içinde bir araya gelecek. Kulislerden sızan bilgilere göre İdlib’in silahsızlanmasına ilişkin muhtemel yol haritası şöyle şekillenecek:

ALT KOMİTE OLUŞTURULACAK

İdlib için iki ülke ortak bir alt komite oluşturacak ve bir çalışma takvimi hazırlayacak. Uzmanlar İdlib çevresinde oluşturulmasına karar verilen 15-20 kilometre derinliğindeki tampon bölgenin sınırlarının hangi bölgelerden geçeceğini belirleyecek.

Bölge belirlenirken yol durumu ve diğer ihtiyaç duyulan altyapı koşullarına da dikkat edilecek. Eğer özellikle asfaltlanmış yol gibi altyapıya ihtiyaç duyulursa bunun yapımına hemen başlanacak.

DERİNLİK DEĞİŞEBİLİR

Coğrafi koşullar, nüfus yoğunluğu ve hareketlilik dikkate alınarak silahlardan arınmış güzergâhın genişliği kimi yerlerde 20 kilometreden fazla, bazı yerlerde ise 15 kilometreden daha az olabilecek.

Türk ve Rus askerlerinin devriye görevinin Menbiç’te ABD ile şimdiye kadar yapıldığı gibi ‘koordineli ancak birbirinden bağımsız’ mı olacağı yoksa ‘ortak’ mı yapılacağının da komite toplantılarında netleşmesi bekleniyor.