İdlib'te alçak saldırı! Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler

10.02.2020 19:45 - Güncelleme: 10.02.2020 19:45

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu. Askerlerimizi hedef alan saldırı İdlib'in kuzeyinde gerçekleşti. Açıklamada "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

FAHRETTİN ALTUN:ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMAMIŞTIR

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir.

FUAT OKTAY: GEREKLİ CEVABI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da saldırının ardından yaptığı açıklamada "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

BERAT ALBAYRAK: REJİM GÜÇLERİNİN ALÇAKÇA SALDIRISI…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak saldırının ardından başsağlığı mesajı yayınladı:

Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum.

BAKAN SOYLU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İdlip'te şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İdlib'in kuzeyinde meydana gelen saldırıda şehit olan ve yaralanan Türk askerleri için baş sağlığı diledi. Rejim tarafından yoğun topçu atışı neticesinde 5 şehit, 5 yaralı haberleri üzerine resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, "İdlib'in kuzeyindeki saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU ŞANLI ORDUMUZ GEREKENİ YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir!" dedi.

MUSTAFA ŞENTOP: ŞEHİT HABERİ, YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞÜRDÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dışişleri Bakanlığımızın Rus heyetiyle görüşmesi sürerken İdlib'in Kuzeyinden gelen şehit haberi, yüreğimize ateş düşürdü. Acılı aileleri başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise; "Suriye'deki Esad Yönetimi'nin İdlip'te 5 Türk askerini daha şehit etmesini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin, ulusumuzun başı sağolsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

İBRAHİM KALIN: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAKTIR.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Hepimizin başı sağolsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." dedi.