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İETT ile ite kaka seyahat bıktırdı

İBB yönetimi, 5 yılda toplu ulaşımı çökertti. Arızalanan otobüsler trafiği felç ederken, yoldan çekilebilmeleri için de taşıdığı vatandaşların omuz vermesine muhtaç hale geldi.

1 Mart 2024 Cuma 07:49 - Güncelleme:
İETT ile ite kaka seyahat bıktırdı
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin toplu ulaşımını 5 yılda çökertti. Yolda kalan İETT otobüsleri vatandaşları çileden çıkarıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son 5 yılda toplu ulaşım sistemini içinden çıkılamaz hale getirdi. Sabah'ın haberine göre, Metro, metrobüs, tramvay ve otobüslerin karıştığı kaza, arıza ya da yangınlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Vatandaşların sabrını taşıran olayların sonuncusu dün Eyüpsultan'da yaşandı. Sabah erken saatlerde işe yetişmeye çalışan vatandaşların bulunduğu iki İETT otobüsü, sağa dönüşte manevra yaparken çarpıştı.

Yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Önceki gece ise 36ES Aksaray Ring-Sultangazi seferini yapan otobüs Edirnekapı'da yolda kaldı. Vatandaşlar yine otobüsü itmek zorunda kaldı. Sosyal medyada da tepkiler "Çile 31 Mart'ta bitecek" ifadeleriyle dile getirildi. Bir başka otobüs çilesi ise geçen hafta Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde yaşandı. Vatandaşlar, arıza yapan otobüsü inip itmek zorunda kaldı.

Yolcular İETT ve İBB yönetimine tepki gösterdi. Geçen hafta İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda da arıza meydana gelmişti. Sabah işine okuluna gitmek için evinden çıkan İstanbullular, yeterli otobüs seferlerinin yapılamaması nedeniyle saatlerce mağdur edilmişti.

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