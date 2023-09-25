Göreve geldiği günden bu yana İstanbullulara ulaşım çilesi yaşayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) skandal bir karara imza attı.

Hemen hemen her gün İETT otobüsleri bakımsızlıktan dolayı yolda kalıp, çeşitli kazalara karışırken İBB önlem almak yerine İstanbul'un en büyük otobüs bakım garajlarından birisini satışa çıkardı.

İstanbullular artık toplu ulaşımı kullanırken can güvenliğinden bile emin olamazken CHP'li İBB, Sarıyer'deki mülkiyeti İETT' ye ait olan Ayazağa garaj ve bakım atölyesini belediye meclisinin kararı alınmadan sattı.

MECLİS YOK SAYILDI

Konuyu belediye meclisine taşıyan İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, skandal karara sosyal medya hesabından tepki göstererek "Otobüsler bakımsızlıktan yanıyor, kaza yapıp hurdaya çıkıyor, İBB yönetimi ise garaj ve bakım atölyesini satıyor. İstanbul'un en büyük otobüs bakım garajlarından birisi olan Ayazağa garajı satıldı." ifadelerini kullandı.

Satış işlemi ile ilgili bilgileri paylaşan Kaynar, belediye meclisinin yok sayılmasına ve ihale sürecine dikkat çekti.

REKABETSİZ İHALE YAPILDI

İhale sürecinin rekabeti engelleyecek şekilde işletildiğine vurgu yapan Kaynar "İhale şartnamesinde ihaleye katılım şartları rekabeti engelleyecek şekilde ve belirli bir firma tarif edilerek belirlenmiş, nihayetinde de tek firmanın katılımıyla, rekabetsiz ve artırım yapılmadan ihale yapılmış." bilgisini paylaştı.

İşte Kaynar'ın o paylaşımı;

Otobüsler bakımsızlıktan yanıyor, kaza yapıp hurdaya çıkıyor, İBB yönetimi ise garaj ve bakım atölyesini satıyor.

İstanbul'un en büyük otobüs bakım garajlarından birisi olan Ayazağa garajı satıldı.

Mülkiyeti İETT' ye ait olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 10636 Ada, 3 Parselde kayıtlı,

emsale esas 61.554,29 m2 alan üzerine, 1,92 emsal hakkı bulunan taşınmaz satıldı.

*Taşınmazın belirtilen amaçla ihalesi için belediye meclisinin kararı alınması gerektiği halde bu karar alınmadı.

*Taşınmaz, 1/1000 ölçekli imar planında "Eğitim, Bilişim, Teknoloji alanında" kaldığı halde, lüks konut ve ticaret alanı yapılmak üzere ihale edilmiş.

*Taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olmasına rağmen kurul izni alınmamış.

*Taşınmazda DSİ lehine irtifak hakkı bulunmakta ancak irtifak hakkı sahibinin izni alınmamış.

*Muhammen bedel tespiti usulüne uygun şekilde yapılmamış, değerleme raporunda da emsal pazarın yetersiz olduğu gerekçesiyle değer tespiti takdir yöntemiyle ve oldukça düşük belirlenmiş.

*İhale şartnamesinde ihaleye katılım şartları rekabeti engelleyecek şekilde ve belirli bir firma tarif edilerek belirlenmiş, nihayetinde de tek firmanın katılımıyla, rekabetsiz ve artırım yapılmadan ihale yapılmış.

*Alan firma Kiptaş işi kendisi yapmamış, başka bir özel firmaya devretmiş. Belediyenin şirketi Kiptaş belediyenin taşınmazının 3. kişilere devredilmesi için aracı olarak kullanılmış.

*Otobüs garajı ve tamir atölyesi olarak kamu hizmetine tahsisli olan taşınmazın tahsis kararı kaldırılmadan başka bir amaçla kullanılması mümkün değil.

Rant, rant diye bağıranların ilginç rant hikayesi.