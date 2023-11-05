İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2023 Pazartesi / 23 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İETT otobüsü 2 yaşlı kadın a çarptı

E-5 karayolunda İETT otobüsünün çarptığı 2 yaşlı kadın ağır yaralandı.

IHA5 Kasım 2023 Pazar 23:36 - Güncelleme:
İETT otobüsü 2 yaşlı kadın a çarptı
ABONE OL

E-5 karayolunda İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Yaşlı kadınlar ağır yaralanırken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 20.50 sıralarında E-5 karayolu Ankara istikameti Kamiloba ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Silivri-Avcılar seferini yapan 303A numaralı İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadınlar ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadınları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası fenalık geçiren otobüs şoförü de hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • İETT otobüsü
  • ağır yaralı
  • yaşlı kadın

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.