İETT otobüsü çarptı! 1 yaralı

Pendik'te İBB'nin yol bakım çalışmasından dolayı tek şeride düşen caddede karşıya geçmeye çalışan kişiye İETT otobüsü çarptı. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İBB'nin yol bakım çalışmasından dolayı tek şeride düşen yolda karşıya geçmeye çalışan yayaya caddede ilerleyen İETT otobüsü çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yol çalışmasının tamamlanamamasından dolayı bölgede çok sayıda kaza olduğu öğrenildi.