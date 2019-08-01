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İETT otobüsü, servis aracına çarptı: 6 yaralı

Sultangazi Habipler yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Arnavutköy istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü önünde giden servis aracına çarptı. Otobüs ve servis aracında ağır hasar meydana geldi.

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Kaza, 06.00 sıralarında Sultangazi - Habipler Yolu Malkoçoğlu Mahallesi askeri yan yol mevkii Arnavutköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Muzaffer Bakar idaresindeki 34 LBK plakalı servis aracı Sultangazi - Habipler Yolunda seyir halinde iken Malkoçoğlu Mahallesi mevkiine geldiği sırada giriş yapacağı sapağı karıştırdı. Bunun üzerine Arnavutköy istikametine seyir halinde olan ve arkadan gelen Ramazan Çalış idaresindeki 34 TP 6163 boş İETT otobüsü, servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı bariyerlere saplanarak kullanılamaz hale geldi. İETT otobüsü ise 300 metre sonra durabildi.
 
Kazanın ardından servis aracında bulunan Muhammed Özsoy, Ali Rıza Kuşku, Furkan Uslu, Haydar Holivar ve Abdullah Doğan yaralandı. Servis sürücüsü Muzaffer Bakar ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti.
 
Servis sürücüsünün sıkıştığını gören itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, daha sonra olay yerine çağrılan ambulanslar ile birlikte çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan servis sürücüsü Muzaffer Bakar’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde çalışma yaparak kazanın çıkış sebebini araştırmaya başladı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı.

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