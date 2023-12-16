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İETT otobüsünü su bastı! İstanbulluların ulaşımı çileye döndü

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bünyesinde bulunan İETT'nin otobüsleriyle ulaşım sağlayan İstanbullular çileyi yaşadı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir İETT otobüsünü su bastı. Çileye dönen o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

IHA16 Aralık 2023 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
İETT otobüsünü su bastı! İstanbulluların ulaşımı çileye döndü
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünü su bastı. Otobüs içerisine dolan su nedeniyle yolcuların ulaşımlarının çileye döndüğü o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da fırtına ve rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcuların ayakta dahi durmakta zorlandığı ve yolculuğun çilede döndüğü o anlar yine otobüs içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde otobüsün içerisinde su nedeniyle yolcuların dizlerini koltukların üzerine koyduğu, bazı yolcuların ise demirlere tutunarak yolculuk yapmak zorunda kaldığı görüldü.

  • İETT otobüsü
  • İstanbul ulaşım
  • su baskını

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